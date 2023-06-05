2023/06/05 | 14:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذّر البنك المركزي العراقي من حالات احتيال يشتكي منها العديد من المواطنين، تنظّمها جهات غير معروفة تدّعي إرسال مساعدات من منظَّمات إنسانية خارج العراق.وذكر بيان للبنك تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يحذّر من عمليات احتيال مالي المركز الخبري الوطني.

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