التخطيط تصدر تقريرها السنوي حول تقديرات انتاج المحاصيل الثانوية والخضراوات

2023/06/05 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر الجهاز المركزي للاحصاء، التابع لوزارة التخطيط، اليوم، الاثنين، تقريره السنوي حول تقدير معدلات انتاج المحاصيل الثانوية والخضروات في العراق لسنة ٢٠٢٢وكانت النتائج كالاتي”: بلغ إنتاج محصول الباقلاء الخضراء (41) ألف طن بارتفاع قدرت نسبته (21.6%) عن إنتاج السنة الماضية حيث كان (33.4) ألف طن.بلغ إنتاج محصول رقي المائدة (440) ألف طن بارتفاع قدرت […]

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