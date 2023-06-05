99 % منها ذهبت الى الخارج.. العراق يبيع اكثر من 222 مليون دولار خلال مزاد اليوم

2023/06/05 | 15:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في

مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم

الاثنين، لتصل الى اكثر من 99% من مجمل

مبيعات الدولار خلال المزاد.

وباع البنك المركزي اليوم خلال مزاده

لبيع وشراء الدولار الامريكي

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