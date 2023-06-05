2023/06/05 | 15:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء العراقي، اليوم الاثنين،

حكماً بإعدام 8 من تجار المخدرات بينهم

اجنبيان، كما حكم بالسجن المؤبد على 3

تجار آخرين.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الاعلى في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم اجنبيان.. العراق يعدم ثمانية تجار مخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم اجنبيان.. العراق يعدم ثمانية تجار مخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).