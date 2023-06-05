2023/06/05 | 15:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OnA_Ths9e9A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة لكل ام شهيد ما اخذت حق ابنها) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة لكل ام شهيد ما اخذت حق ابنها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).