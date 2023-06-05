2023/06/05 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

قوة مشتركة من لواء المشاة الثالث الفرقة السادسة عشر بمشاركة قوة من مديرية أمن واستخبارات نينوى للجيش العراقي وبعد ورود معلومات دقيقة جدا، تمكنتا من احباط عملية نقل وتوزيع عبوات ناسفة الى داخل مدينه الموصلوعثر على مسدس كاتم عدد١، عبوات محلية الصنع على شكل مقذوف mg20 عدد٦ موضوعة داخل حقيبة في منطقه التبادل التجاري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط عملية توزيع ونقل عبوات ناسفة إلى داخل الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط عملية توزيع ونقل عبوات ناسفة إلى داخل الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).