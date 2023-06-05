اجتماع اللجنة العليا لإعمار نينوى يخرج بخمسة قرارات

2023/06/05 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

اصدرت اللجنة العليا لإعمار نينوى، اليوم الاثنين، خمسة قرارات هامة بشأن إعمار المحافظة.

وذكر بيان للجنة وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمخض عن اجتماع اللجنة العليا لإعمار محافظة نينوى، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني و بحضور محافظ نينوى نجم الجبوري ومدير اللجنة ومقررها عبد القادر الدخيل ووزراء التخطيط والإعمار 5 قرارات هامة لإعمار المحافظة".واضاف أن "من بين القرارات التي تم اصدارها هي حسم ملف فندق نينوى اوبروي بالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، بالاضافة الى توجيه وزارة الإعمار والإسكان بإدراج الشارع الحولي لمدينة الموصل والجسر السابع ضمن موازنة الوزارة".واشار الى "إدراج المستشفى الجمهوري ضمن موازنة وزارة الصحة للعام 2023، و حل مشاكل مكاتب الصيرفة في محافظة نينوى والسماح لهم بالتعامل بالدولار بشرط سلامة كل من يشمله القرار أمنيا".

وتابع أن "القرار الخامس تضمن تقديم دراسة متكاملة بشأن التوسع العمراني لمدينة الموصل".

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