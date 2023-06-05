نداء للاجهزة الأمنية: حاسبوا قنوات

2023/06/05 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا نائب رئيس لجنة التربية النيابية محمود القيسي، اليوم الاثنين، الاجهزة الامنية لمحاسبة قنوات على التليكرام التي تقوم بتسريب اسئلة وتتسبب بتشتيت جهود الطلبة.

وقال القيسي خلال تغريدة له وتابعتها (بغداد اليوم): "علمنا بقيام بعض قنوات التليگرام "المشبوهة" بتسريب اسئلة الامتحانات العامة".

وأضاف القيسي عبر تغريدته، أنه "ومن منطلق المسؤولية ندعو وزارة التربية وجهاز الأمن الوطني لاتخاذ الإجراءات الرّادعة بحقّ تلك القنوات، كونها تتسبّب بتشتيت جهود الطلبة وتؤثر على أدائهم في الامتحانات".

يشار الى أن أمتحانات الثالث المتوسط الوزارية انطلقت في العاصمة بغداد وبقية المحافظات يوم الخميس الماضي، وسط إجراءات أمنية ودعم لوجستي.

ويشارك في الامتحان أكثر من 600 ألف طالب موزعين على 6800 مركز امتحاني، في عموم المحافظات العراقية واقليم كردستان.

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