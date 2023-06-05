2023/06/05 | 15:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b6YsxfsuUJI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. اطلاق حملة لإعادة تأهيل الجزرات الوسطية لشوارع رئيسة عدة في المدينة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. اطلاق حملة لإعادة تأهيل الجزرات الوسطية لشوارع رئيسة عدة في المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).