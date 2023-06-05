وزير الموارد يوجه بنصب محطة ضخ عمودية ثابتة على جدول بابل الاروائي

2023/06/05 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الموارد المائية عون عبدالله ذياب، اليوم الاثنين، بنصب محطة ضخ عمودية ثابتة على جدول بابل لضمان ديمومة انسيابية المياه فيه.

وذكر المكتب الإعلامي لذياب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الموارد المائية عون عبدالله ذياب وجه بنصب محطة ضخ عمودية ثابتة على جدول بابل لضمان ديمومة انسيابية المياه فيه".

واضاف أن "ذلك جاء خلال جولة تفقدية اجراها وزير الموارد في محافظة بابل على المشاريع الاروائية المنفذة من قبل الوزارة يرافقة محافظها وأعضاء مجلس النواب العراقي عن المحافظة والملاك المتقدم للوزارة ومدراء تشكيلات الوزارة العاملين في محافظة بابل وشملت الجولة جدول بابل الاروائي".

ووجه وزير الموارد بحسب البيان بـ "نصب محطة ضخ عمودية ثابتة على الجدول مع تبطين 4كم من الجدول"، مبيناً أنه "شملت الجولة زيارة جدول الامير (جدول صدر المجرية)".

وتابع البيان أن "وزير الموارد المائية التقى بالمواطنين واستمع الى المشاكل والمعوقات في تلك المناطق من المحافظة"، موجها بـ "زيادة ساعات التشغيل لمحطات الضخ لتوفير وتعزيز المياه إلى الاسالة على عمود جدول الامير في محافظة بابل".

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