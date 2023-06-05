قصف تركي يستهدف قرى في قضاء العمادية بمحافظة دهوك

2023/06/05 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع قصف تركي أستهدف قرىً في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، أن "قصفاً تركياً بطائرة مسيرة استهدف منطقة باطوفا وقرى جبل متين في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك".

وأضاف المصدر: "لم يعرف الى الان حجم الخسائر البشرية والمادية جراء القصف".

يشار إلى أن تركيا تحمل حزب العمال الكردستاني سواء في الشمال السوري أو العراقي، مسؤولية تنفيذ عمليات على أراضيها، ما دفعها خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ 3 عمليات عسكرية في الشمال السوري، فضلاً عن تنفيذ ضربات عدة على الحدود العراقية الشمالية.

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