2023/06/05 | 16:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة ضجة حول تسريبات الاسئلة الامتحانية..



وبرلمانيون يؤكدون التسريب أولاً على المسلة.

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