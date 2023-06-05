2023/06/05 | 16:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أبدى وزير الطاقة الإسرائيلي معارضة، الاثنين لفكرة تطوير السعودية برنامجا...

ظهرت المقالة وزير الطاقة الإسرائيلي يبدي معارضة لتطوير السعودية برنامجا نوويا مدنيا أولاً على المسلة.

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