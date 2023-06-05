بعد الحكم عليه بالإعدام.. بافل طالباني يجتمع بـ

2023/06/05 | 16:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني

بافل جلال طالباني، اليوم الإثنين، مع

وهاب حلبجيي المدير العام لجهاز مكافحة

الإرهاب، والذي صدر بحقه حكماً

بالإعدام من قبل قضاء أربيل مع ستة

أشخاص آخرين بعد إدانتهم

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