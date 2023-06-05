مساء اليوم.. الاطار يعقد اجتماعا حاسما قبيل التصويت على الموازنة

2023/06/05 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، عن اجتماع هام سيعقد مساء اليوم الاثنين لدفع موازنة 2023 الى مجلس النواب.

وقال العتبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” اجتماعا مهما سيعقد مساء اليوم في بغداد بحضور ممثلي قوى الاطار التنسيقي لبحث بلورة موقف حاسم مع الاشكاليات التي تعترض اكمال مناقشة موازنة 2023 من قبل اللجنة المالية النيابية تمهيدا لعرضها على مجلس النواب”.

واضاف،ان” هناك توافقا مبدئيا على دعم الاسراع بحسم كل الاشكاليات بشكل موضوعي ومنصف لكل الاطراف من اجل ان تكون الموازنة جاهزة للتصويت نهاية الاسبوع الجاري”.

واشار الى ان” 80% من الاشكاليات التي تعترض موازنة 2023 حسمت في الايام الماضية وان والاتفاق السياسي الممهد لعرضها قاب قوسين او ادنى بالوقت الحالي وفق المعلومات”.

وتسبب اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني على تعديلات اللجنة المالية النيابية على موازنة 2023 في تأخير التصويت عليها في الاسبوع الماضي”.

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