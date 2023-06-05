2023/06/05 | 16:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.وقال مراسل/ المركز الخبري الوطني/ إن” بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلت سعر صرف بلغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنخفاض طفيف لأسعار الدولار في بغداد مع إغلاق البورصة المركز الخبري الوطني.

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