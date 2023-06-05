2023/06/05 | 16:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس الوزراء محمد السوداني، اليوم الاثنين، وزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية بحل موضوعين يخصان قضاء سنجار والمخيمات.وقالت النائبة الايزيدية ڤيان دخيل، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يصدر توجيهاً لوزارتي العمل والمالية المركز الخبري الوطني.

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