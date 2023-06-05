العراق: جدل في السليمانية بعد تكريم ضابط محكوم بالإعدام

2023/06/05 | 16:17 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثبت تورّط الضابط المكرَّم مع ضباط آخرين بقتل زميل لهم (تويتر)

أثار تكريم رئيس حزب "الاتحاد الكردستاني" الحاكم في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، بافل طالباني، لضابط مدانٍ بالإعدام عن جريمة قتل زميل له، جدلاً سياسياً واسعاً في الإقليم، وسط مخاوف من اتساع حدة الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين.

وكرّم طالباني، مساء أمس الأحد، الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب بمدينة السليمانية، العقيد وهاب حلبجي، كردّ مباشر على حكم بالإعدام صادر عن محكمة جنايات أربيل بحق حلبجي، بعد ثبوت تورطه، مع ضباط آخرين، بقتل زميلهم العقيد هاوكار الجاف، قبل نحو عامين بعملية اغتيال مدبّرة بواسطة عبوتين لاصقتين زُرعتا في سيارته.

ووفقاً لبيان صدر عن مكتب طالباني، فقد اجتمع الأخير مع المدان بالإعدام وهاب حلبجي، الذي وصفه بـ"المدير العام لجهاز مكافحة الإرهاب".



وتحدث البيان عن تقديم طالباني "الشكر والتقدير إلى قوات مكافحة الإرهاب"، كما أكد تقديم "هدية تقديرية" للضابط.

وأمس الأحد، أصدرت محكمة أربيل، حكماً بالإعدام بحق 6 مدانين، بينهم حلبجي، ورئيس استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب التابع للحزب نفسه كارزان محمد، بقضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف، في 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي بمدينة أربيل.

واعتبر ناشطون عراقيون وصحافيون، تصرف طالباني ونشر صور إلى جانب وهاب حلبجي وضباط آخرين حُكموا بالإعدام، بأنه يمثل حالة عناد واستهزاء بالقرار القضائي الصادر عن أربيل، مع إعلان حالة عدم القبول بالقرار، ما قد يؤدي إلى مزيدٍ من التوتر في العلاقات السياسية بين "حزب الاتحاد الوطني" (السليمانية)، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" (أربيل).

بعد يوم واحد من إصدار محكمة اربيل حكما بالاعدام بحق عدة قيادات من الاتحاد الوطني ابرزهم رئيس جهاز مكافحة الارهاب.رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني يجتمع مع رئيس الجهاز ويمنحه درع الشكر في مقابل جهود الجهاز، في إشارة واضحة بعدم الاعتراف بالاحكام الصادرة من محكمة اربيل .



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— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) June 5, 2023

وأكد الناشط السياسي سلام الجاف، أن القضاء في أربيل سيعمّم مذكرة الاعتقال على كلّ محافظات العراق، وهي ملزمة بتنفيذها من قبل الأجهزة القضائية والأمنية الأخرى، لافتاً إلى أن الضابط حلبجي والآخرين المدانين لن يتمكنوا من مغادرة السليمانية، كما يرجح أن تصدر إشارة من الإنتربول بحقهم، واصفاً تصرف طالباني تجاه القرار القضائي بأنه "غير مستغرب".

من جهته، علّق عضو قيادة "الاتحاد الوطني الكردستاني" الحاج مصيفي، على الحدث بالقول: "نحن مع القانون، لكن لا نعرف من الذي حقق في قضية مقتل هاوكار الجاف الذي كان ضابطاً في الاتحاد الوطني الكردستاني، التحقيق أجري من جانب واحد، وصدر القرار بناءً عليه، ولا يمكن حلّ المشكلة بهذه الطريقة".

وتابع في تصريحات صحافية أنه "جرى التحقيق في قضية هاوكار جاف من جانب واحد، ولم نصدق ذلك"، مضيفاً "دعونا نشكل لجنة تحقيق معاً، ثم ندع المحكمة تتخذ أي قرار تقرره".

وهوكار الجاف، واسمه الكامل هوكر عبد الله رسول (41 عاماً)، عمل ضابطاً برتبة عقيد في اتحاد مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني في السليمانية، لكنه غادر المدينة في العام الماضي على خلفية التوتر السياسي الذي وقع بين بافل طالبني، والرئيس المشترك في الحزب لاهور شيخ جنجي، حيث كان الجاف أحد المقربين من الأخير.

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