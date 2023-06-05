ما سرّ إطلالة والدة الأميرة رجوة السيف بحفل الزفاف؟

2023/06/05 | 16:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحفل زفاف ابنتها، الأميرة رجوة الحسين من ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ظهرت عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، بفستانٍ حالم بنفسجي اللون من ابتكار المصمّم اللبناني، جورج حبيقة.

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