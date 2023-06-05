2023/06/05 | 16:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فكت النجمة التونسية، أنس جابر، المصنفة سابعة عالمياً نحس الدور ثمن النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وبلغت ربع النهائي للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية بتغلبها على الأميركية برناردا بيرا 6-3 و6-1.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنس جابر تفك النحس بـ"رولان غاروس") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنس جابر تفك النحس بـ"رولان غاروس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).