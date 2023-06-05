العراق يناقش مع

2023/06/05 | 16:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين، عن قرب المباشرة بمشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية في البصرة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل عقد اجتماعاً مع مدير شركة توتال الفرنسية لشؤون الطاقات المتجددة في العراق خالد العبدلي، بحضور مدير عام دائرة التخطيط والدراسات ومدير عام الدائرة الفنية في الوزارة".

وأضاف البيان، أنه "تمت مناقشة إجراءات الشركة بخصوص مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية بواقع 1000 ميغاواط في حقل أرطاوي النفطي بمحافظة البصرة، والتي من المؤمل المباشرة بتنفيذها بعد مصادقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي".

وقال مدير الشركة لشؤون الطاقات المتجددة بحسب البيان، إنه "تماشياً مع خطط الوزارة بتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز قدرات المنظومة الوطنية بالطاقة الكهربائية عبر المصادر المتجددة، نؤكد استعداد الشركة للبدء والشروع بالعمل عبر شراكة واعدة مع الكهرباء بمثل هذه المشاريع، وستكون معنية بضغط سقوف التنفيذ والإنجاز".

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