بغداد ولندن تبحثان الفرص الاستثمارية

2023/06/05 | 16:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحثت وزيرة المالية طيف سامي والسفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، اليوم الاثنين، مساهمة القطاع الخاص في مجمل الاقتصاد الوطني.

وقالت وزارة المالية في بيان، إن "وزيرة المالية طيف سامي استقبلت، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون والوفد المرافق له".

وأكدت سامي، على "متانة علاقات التعاون بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة، وما تشهده على الدوام من تطورٍ ونمو مستمر وفي شتى المجالات، وبالأخص ما يتعلق بمجال المال والاقتصاد والاستثمار".

وشهد اللقاء، بحسب البيان، "التباحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، عبر تنمية التعاون المتبادل في مجالات تطوير القطاع المصرفي ومساهمة القطاع الخاص في مجمل الاقتصاد الوطني، الى جانب بحث الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها العراق".

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