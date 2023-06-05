2023/06/05 | 16:57 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصرف العراقي للتجارة يصدر تنويها للمواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/05 | 16:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصرف العراقي للتجارة يصدر تنويها للمواطنين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصرف العراقي للتجارة يصدر تنويها للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).