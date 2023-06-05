احذر من يوم الاثنين!.. دراسة تربطه بارتفاع حدوث النوبات القلبية المميتة

2023/06/05 | 17:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتشهد المملكة المتحدة 100 ألف حالة دخول إلى المستشفيات كل عام.

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