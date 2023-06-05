كتلة نيابية تحدد موعداً محتملاً لجلسة التصويت على الموازنة

2023/06/05 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقعت كتلة حراك الجيل الجديد البرلمانية، اليوم الاثنين، موعدا محتملا لجلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على قانون الموازنة.

وقالت رئيس الكتلة النائب سروة عبد الواحد، لـ"بغداد اليوم"، انه "من المتوقع عقد جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على قانون الموازنة، يوم الأربعاء او الخميس من الأسبوع الحالي"، مشيرة الى ان "الخلافات السياسية على القانون موجودة مع كل موازنة طيلة السنوات الماضية".

وأضافت عبد الواحد انه "لا يمكن تعطيل أمور الدولة، بسبب خلافات سياسية ما بين جهة او جهتين، ولهذا يجب عقد جلسة التصويت على قانون الموازنة، واي فقرة تحصل على الأغلبية تمرر والتي لا تحصل على الأغلبية تسقط بالتصويت وهذا امر طبيعي"، مبينة انه "نحن في كتلة حراك الجيل الجديد البرلمانية مع عقد الجلسة هذا الأسبوع".

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