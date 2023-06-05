عشرات المسنين والمرضى يفترشون الارض في مصرف الرافدين بمدينة الصدر

2023/06/05 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شكا عدد من المواطنين، اليوم الاثنين، من تأخر معاملاتهم في مصرف الرافدين بمدينة الصدر، فيما اثارت صور افتراش المسنين للارض وتكدسهم داخل المصرف وسط انتظار طويل، بغضب كبير في الاوساط الشعبية.

واكد مواطنون خلال مراجعتهم لمصرف الرافدين فرع القدس في مدينة الصد شرقي العاصمة بغداد، تأخر انجاز معاملاتهم، فيما اظهرت صور العشرات من المتقاعدين والمستلفين والمراجعين وهم يفترشون الأرض وينتظرون في طوابير طويلة لاكثر من 3 ساعات دون اكتراث من ادارة المصرف، فضلا عن عدم توفر مقاعد لجلوس المراجعين في فرع المصرف المذكور

وكان اغلب المراجعين من كبار السن ومستحقي التقاعد، والذين اضطروا للوقوف لساعات دون وجود اجهزة تبريد في غرفة الانتظار.

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