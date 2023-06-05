حضرة المستشار

2023/06/05 | 17:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

أعرف جيداً أنّ الكتابة عن شؤون إدارة

البلاد، ربما ليست من شأن صحافي "ضعيف"

مثل جنابي، لكنّي في كل حكومة أعيش في

حالة من التمني في زمن يرى فيه البعض من

"جهابذة البرلمان" أنّ إرضاء الموا

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