طريق التنمية الستراتيجي الدولي بين الآمال والتحديات

2023/06/05 | 17:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.أحمد عبد الرزاق شكارة

عرف رئيس الوزراء العراقي السيد محمد

شياع السوداني طريق التنمية الستراتيجي

الدولي بإنه "شريان اقتصادي وفرصة واعدة

لألتقاء المصالح والتأريخ والثقافات"

خاصة بين آسيا واورو

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