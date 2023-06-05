مذكرات الوقت الضائع

2023/06/05 | 17:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

كان لي كوان قد تسلم السلطة في سنغافورة

عام 1965 والبلاد تعاني من الافلاس،

الخزينة خاوية، وماليزيا قررت طرد هذه

الجزيرة الصغيرة لتواجه مصيرها، بعد

عشر سنوات تتفوق سنغافورة على ماليزيا

و

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