2023/06/05 | 17:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أحبطت قوة مشتركة من الحشد والجيش، اليوم الاثنين، مخططاً إرهابياً في الموصل.وذكر المكتب الاعلامي للحشد الشعبي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، ان” قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى بالحشد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط مخططاً إرهابياً في الموصل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط مخططاً إرهابياً في الموصل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط مخططاً إرهابياً في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).