2023/06/05 | 17:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مصدر حكومي، اليوم الاثنين، انطلاق حملة أمنية ضد أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية في العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/،إن “حملة أمنية انطلقت في العاصمة بغداد، ضد أصحاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق حملة أمنية ضد أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية ببغداد المركز الخبري الوطني.

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