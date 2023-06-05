2023/06/05 | 17:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، رسالة للنجم السويدي وزميله السابق في نادي أياكس الهولندي، زلاتان إبراهيموفيتش، بعد اعتزال الأخير لعبة كرة القدم، الأحد.

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