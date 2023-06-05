2023/06/05 | 17:46 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتور خليل جندي تقييم كتاب: الإبادة الجماعية مستمرة ديناميات وأبعاد وفواعل الانقسام في المجتمع الايزيدي الحلقة الأولى هذا الكتاب/الدراسة، اصدار خاص بمناسبة الذكرى الثامنة للإبادة الجماعية للإيزيديين، للباحث والأكاديمي القدير الدكتور سعد سلوم.الكتاب من إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط (تسلسل 27) وبالتعاون مع كرسي اليونسكو لدراسات منع الإبادة في العالم الإسلامي/جامعة بغداد.الكتاب/الدراسة صادر …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقييم كتاب الإبادة الجماعية مستمرة : الحلقة الأولى) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقييم كتاب الإبادة الجماعية مستمرة : الحلقة الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).