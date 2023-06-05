مستشفى الفلوجة: إجراء 2000 عملية شهرياً وتفعيل عمليات القسطرة القلبية

2023/06/05 | 17:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مستشفى الفلوجة التعليمي في محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، إجراء 2000 عملية شهرياً في مختلف الاختصاصات، فيما أشارت إلى تفعيل عمليات القسطرة القلبية بوجود أمهر الأطباء الاختصاص.

وقال مدير المستشفى، أياد حسين الندا، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مستشفى الفلوجة التعليمي تلقى دعماً كبيراً من محافظة الأنبار ودائرة الصحة في المحافظة، ما أثمر عن تقديم نتائج باهرة من ناحية إعداد الإحصائيات ونوعيتها”.وأضاف الندا، أن “صالة عمليات المستشفى تعمل بكامل طاقتها بشكل متواصل وعلى مدار 24 ساعة، حيث تصل أرقام عملياتها إلى ما يقارب 2000 عملية شهرياً بمختلف الاختصاصات”.وأشار إلى، أن “هناك عمليات في مستشفانا تجرى لأول مرة في المستشفيات الحكومية، كذلك تم تفعيل عمليات القسطرة القلبية بوجود 5 من أمهر الأطباء الاختصاص فيها”.وذكر، أن “الأقسام الأخرى في المستشفى تستقبل مراجعيها على مدار الساعة، ومنها قسم تفتيت الحصى والعلاج الطبيعي وردهة الأورام وغسيل الكلى وغيرها من الأقسام”، منوهاً أن ” أكثر من 40% من المرضى يأتون من خارج محافظة الأنبار”.وأوضح، أن “أغلب العمليات كانت تجرى خارج المحافظة وبمستشفيات خاصة وبمبالغ باهظة الثمن، إلا أن تكثيف الجهود من قبل الكوادر العاملة في المستشفى بمختلف الاختصاصات، وفرَ عناء السفر لمرضى محافظة الأنبار وأسهم في تخفيف العبء عن كاهل المرضى وذويهم .”

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