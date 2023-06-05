النزاهة تضبط 115 معاملة مزورة بالمصرف الزراعي في الرمادي

2023/06/05 | 17:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تضبط 115 معاملة مزورة في المصرف الزراعي في الرمادي بقيمة ثلاثة مليارات دينار تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات من ضبط معاملات قروضٍ مُزوَّرةٍ بقرابة ثلاثة مليارات دينارٍ، وضبط أربعة مُتَّهمين بالتلاعب في تجهيز سماد اليوريا في مُحافظة الأنبار.الدائرة أشارت إلى تمكُّن الفريق الميدانيّ المُختصّ، بالتعاون مع فريق الضبط في مكتب تحقيق الأنبار من ضبط […]

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