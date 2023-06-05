2023/06/05 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العناز: ايران تساند اذرعها من خلال العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: LdqTEbJQ_xs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العناز: ايران تساند اذرعها من خلال العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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