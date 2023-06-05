أمين بغداد: افتتاح كورنيش الكاظمية خلال أيام 

2023/06/05 | 17:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، الاثنين، قرب افتتاح كورنيش الكاظمية أمام المواطنين بعد إنجاز تطوير المرحلة الأولى منه بطول 1400م.

وقال كاظم في بيان، إنه "ضمن حملة بغداد أجمل تستمر جهود أمانة بغداد بتنفيذ مشاريعها في عموم العاصمة بغداد ومنها مدينة الكاظمية التي تشهد تنفيذ مشاريع مهمة ووجهنا بالإسراع بإنجازها وتطبيق العمل بثلاث نوبات يومياً واستغلال ساعات الليل لإكمال الأعمال".

وأضاف: "اطلعنا على مشروع تطوير كورنيش الكاظمية الذي وصل لمراحل متقدمة إذ تتضمن المرحلة الأولى منه تطوير 1400 م، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم افتتاحه أمام المواطنين بعد إكمال أعمال الإنهاءات".

وتابع، أن "المرحلة الثانية من أعمال تطوير الكورنيش مستمرة بإزالة التجاوزات والمشوهات وتهيئة المسار ضمن معسكر العدالة بعد جسر الأئمة بالتعاون مع القوات الأمنية وبإشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "تصاميم المرحلة الثانية جاري العمل على إكمالها ومتابعة أعمال التطوير بعد إكمال المرحلة الأولى".

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