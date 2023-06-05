التقاعد توضح بشأن مستحصلي القروض والسلف من الموظفين المحالين للتقاعد

2023/06/05 | 17:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت هيئة التقاعد، اليوم الاثنين، بشأن مستحصلي القروض والسلف من الموظفين المحالين إلى التقاعد.

وذكرت وزارة المالية في بيان، أنه "برعاية مدير عام الدائرة الإدارية والمالية صادق هويدي عباس، ومتابعة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، أقامت الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة، ورشة عمل تعريفية حول إجراءات هيئة التقاعد الوطنية الداعمة لشريحة المتقاعدين، بمشاركة وكيل رئيس الهيأة حسام عبد الستار، وحضور ممثلي أقسام التقاعد في تشكيلات الوزارة كافة".

وأضاف البيان، أن "الورشة شهدت محاضرة تعريفية بالإجراءات التقاعدية الجديدة ألقاها وكيل رئيس الهيئة، والتي تأتي انسجاماً مع مبادرة رئيس مجلس الوزراء الداعمة للمتقاعدين، والمتضمنة تهيئة المعاملة التقاعدية قبل 6 أشهر من الإحالة إلى التقاعد، واعتماد مخول للدوائر التابعة للوزارات لاستكمال الإجراءات اللازمة".

وأوضح عبد الستار، أنه "في حالة حصول الموظف المحال إلى التقاعد على قرض أو سلفة سيتم تحويل مبلغ الاستقطاع على الراتب التقاعدي بدون شرط"، مضيفاً: "يتم تسليم الهوية التقاعدية واحتساب مكافأة نهاية الخدمة وتسليمها في يوم انفكاك الموظف من دائرته".

وتابع عبد الستار، أن "الهيئة مستمرة بتدقيق وإنجاز المعاملات للموظفين المحالين إلى التقاعد بصورة ميدانية داخل مؤسسات الدولة كافة دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة عبر الفرق الفنية المختصة، واستحداث مراكز لإنجاز المعاملات ضمن الوزارات بالتعاون مع أقسام التقاعد فيها".

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