تظاهرات في اللطيفية لتعيين مدير تربية

2023/06/05 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نظم اهالي وتربويو منطقة اللطيفية، اليوم الاثنين، احتجاجًا على تعيين مدير جديد لتربية اللطيفية، مشيرين الى انه "معاقب ولديه خدمة 3 سنوات فقط، ونازح من خارج المدينة".

واوضح اهالي اللطيفية الذين تظاهروا امام قسم تربية الناحية، ان المدير الجديد تم تكليفه خارج الضوابط حيث لديه خدمة 3 سنوات واربعة اشهر فقط، بالاضافة الى ان سجله يحمل 3 عقوبات ادارية، فضلا عن كونه نازحا من محافظة بابل منطقة جرف الصخر الى اللطيفية.

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