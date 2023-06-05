ضبط 115 معاملة مزورة في المصرف الزراعي في الرمادي بقيمة ثلاثة مليارات دينار

2023/06/05 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، من ضبط معاملات قروضٍ مُزوَّرةٍ بقرابة ثلاثة مليارات دينارٍ، وضبط أربعة مُتَّهمين بالتلاعب في تجهيز سماد اليوريا في مُحافظة الأنبار.

وقالت الدائرة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان"الفريق الميدانيّ المُختصّ، تمكن بالتعاون مع فريق الضبط في مكتب تحقيق الأنبار من ضبط أصل (115) معاملة قرضٍ زراعيٍّ مُزورة في المصرف الزراعي في الرمادي تمَّ منحها ضمن قروض المبادرة الزراعيَّة الممنوحة للأعوام من (2008-2013)".

وأضافت مُبيّـنةً إنَّه "تمَّ منح قروضٍ بمبلغ (2,951,000,000) ملياري دينار؛ استناداً إلى معاملاتٍ غير أصوليَّـةٍ ومستمسكاتٍ وكفالاتٍ مُزوَّرةٍ، لافتةً إلى عدم استيفاء أيّ مبلغٍ من تلك القروض لغاية الآن".

وتابعت إنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التجهيزات الزراعيَّة - فرع الأنبار ضبط (4) مُوظَّفين في شعبة القطع في المُديريَّة؛ لقيامهم بإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ إلى الفلاحين المشمولين بالتجهيز بمادة سماد اليوريا"، لافتةً إلى أنَّ "المُتَّهمين مسؤولون عن جباية المبالغ الماليَّـة من الفلاحين، وقطع وصولات التجهيز باليوريا".

وأردفت إنَّه "تمَّ ضبط (120) هويَّة أحوال مدنيَّة بحوزة المُتَّهمين، البعض منها فارغة حيث يتمُّ ملؤها بمعلوماتٍ غير صحيحةٍ بأسماء مزارعين مشمولين بالتجهيز؛ لغرض تسلُّم السماد من مخازن المُديريَّة، مُنوّهةً بضبط مبلغ مالي بحوزة أمين الصندوق الذي لم يُقدّم ما يثبت استلام وإيداع المبلغ أو مشروعيَّته"، مُؤكّدةً أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (289 و298) من قانون العقوبات".

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