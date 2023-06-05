جهاد أزعور.. من هو مرشح قوى المعارضة اللبنانية لرئاسة الجمهورية؟

2023/06/05 | 18:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت أكثرية الأطراف المعارضة في لبنان على اسم جهاد أزعور، لترشيحه لرئاسة الجمهورية في وجه مرشح حزب الله وحركة أمل، رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.

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