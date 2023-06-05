2023/06/05 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجيَّة، اليوم الاثنين، عن اطلاق خدمة الدفع الإلكتروني (POS) لتشجيع المواطنين على أعتماده والتعامل المالي بواسطته.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،انه” إستناداً إلى توجيه رئيس مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجيَّة تطلق خدمة الدفع الإلكتروني “POS” المركز الخبري الوطني.

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