2023/06/05 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تربية المثنى تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي للإطلاع على النتائج اضغط علو الرابط ادناه: https://drive.google.com/file/d/1SrXV6TlnpVelH4E3KH3SHrH7Y71RNhB6/view?fbclid=IwAR1v9Tir00Jkpu4oBELt29uPfNPlxguv9hRMi7k1WB28D0FU8ASF6J9OIlg&mibextid=Zxz2cZ

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