2023/06/05 | 18:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس المفوضين صادق على اعتماد وسائل الاعلام والمراقبين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تكشف عن اهم متطلبات نجاح انتخابات مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تكشف عن اهم متطلبات نجاح انتخابات مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).