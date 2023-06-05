النفط والغاز.. هل تنجح الخطوات الحكومية أم تصطدم بـ

2023/06/05 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطوات متسارعة تتخذها الحكومة الحالية

في مجالي النفط والغاز، والبداية من مدّ

أنبوب تصدير نفطي بحري ثالث وافتتاح

معمل غازٍ لرفد محطات الطاقة من جهة

والغاز المسال من جهة أخرى بكميات

متفاوتة، لكن متخصصين،

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