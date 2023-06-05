المالكي: الحكومة مصممة على تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى

2023/06/05 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، اليوم الاثنين، أن الحكومة

مصممة على تنفيذ مشاريع استراتيجية

كبرى.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية إن "رئيس ائتلاف دولة

القانون نوري المالك

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