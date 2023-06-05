هل يدخل اقتصاد العراق

2023/06/05 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر،

بتوقعه مستقبلا مظلما لاقتصاد العراق،

بسبب ارتفاع النفقات وانخفاض أسعار

وإنتاج النفط في آن واحد، ما قد يقرب

البلاد من "الهاوية"، كما رأى مراقبون،

في حين، قلل مستشار ح

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