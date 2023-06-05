عضو بالمالية النيابية: الحكومة ستواجه

2023/06/05 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعرب عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الاثنين، عن أمله بأن تبقى أسعار النفط مرتفعة لـ"إنقاذ الموازنة والبلد".

وذكر كوجر، أن "الحكومة ستواجه مشكلة كبيرة في العجز خلال العام المقبل، لأنَّ أسعار النفط قد تتجه نحو الانخفاض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنَّ الحكومة لديها 23 تريليون دينار مدوّرة من العام الماضي، وسيتم سحب الفائض خلال العام الحالي".

وأضاف، أن "من المتوقع أن تصبح موازنة العام المقبل للرواتب فقط بوجود نفس العجز"، منوهاً بأن "الموازنة التشغيلية وحدها وصلت إلى 140 تريليون دينار، في المقابل فإن موارد الدولة 134 تريليون دينار وهي لا تكفي حتى للموازنة التشغيلية".

وأعرب كوجر في حديث للصحيفة الرسمية، عن أمله بأن "تبقى أسعار النفط مرتفعة لإنقاذ الموازنة والبلد".

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