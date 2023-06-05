وكالة الطاقة الدولية: قرار أوبك+ يزيد احتمالية ارتفاع أسعار النفط

2023/06/05 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية، الاثنين، إن احتمال ارتفاع أسعار النفط صار أكثر ترجيحاً بكثير بعد قرار أوبك+ خفض الإنتاج.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، الأحد، على تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 3.66 مليون برميل يومياً، والتي تعادل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي، حتى نهاية 2024، ضمن اتفاق أوسع بشأن سياسة الإنتاج جرى التوصل إليه بعد سبع ساعات من المحادثات.

وقال بيرول خلال اجتماع لرؤساء شركات طيران من حول العالم إن احتمال ارتفاع الأسعار "زاد كثيراً" نتيجة للاتفاق.

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