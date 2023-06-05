التجارة تفتح تحديث البيانات بـ( 4 ) محافظات استعدادا لإطلاق البطاقة التموينية الإلكترونية

2023/06/05 | 18:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الإثنين، عن إتمام توزيع البطاقة التموينية الإلكترونية في النجف اللأشرف، فيما أكد فتح تحديث البيانات بـ (4) محافظات استعدادا لإطلاق البطاقة فيها..وقال الغريري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “البطاقة التموينية الالكترونية تم طبعها وتهيئة البرنامج لها ونحن في طور تحديث البرنامج وتسليمها للمواطن والعمل بها بشكل كامل في كافة أنحاء العراق”، مبينا أن “الوزارة بدأت بالمحافظات وأولها النجف الأشرف وحسمت توزيعها بنسبة 100 بالمئة”.وأضاف، أنه “تم فتح تحديث البيانات في محافظات دهوك وكركوك والمثنى وكربلاء المقدسة استعدادا لإطلاق البطاقة التموينية الالكترونية في هذه المحافظات”، مشيرا الى أنه “سيتم البدء في بغداد والبصرة خلال الأيام القليلة المقبلة وهي الأكبر ثقلا”.وتابع أن “العمل سيكون تدريجيا ومتسارعا لتقديم الخدمات لضمان حق الدولة واسترجاع الحصص غير المستلمة وضبط الكميات والنوعيات وتقديم جميع خدمات البطاقة التموينية من حذف واستحداث ونقل من خلال التطبيق الالكتروني في البيت دون مراجعات وعناء المواطن”، لافتا الى “أننا نعمل للارتقاء بالخدمة التي يستحقها المواطن”.

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